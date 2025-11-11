Directorio de Empresas
Tekion
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

Tekion Ingeniero de Software Backend Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in India en Tekion totaliza ₹4.07M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹4.07M
Nivel
L2
Base
₹2.55M
Stock (/yr)
₹1.53M
Bono
₹0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tekion?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Tekion, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Backend en Tekion in India está en una compensación total anual de ₹7,905,168. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tekion para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹3,806,558.

