Directorio de Empresas
TEGNA
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

TEGNA Salarios

El salario de TEGNA va desde $61,690 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $65,325 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TEGNA. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista Financiero
$61.7K
Ingeniero de Software
$65.3K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en TEGNA es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $65,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TEGNA es $63,508.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para TEGNA

Empresas Relacionadas

  • Sprint
  • Liberty Media
  • Nexstar Media Group
  • Frost Bank
  • NPR
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tegna/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.