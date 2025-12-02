Directorio de Empresas
Techstars Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in United States en Techstars va desde $89.3K hasta $122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Techstars. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$95.6K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$89.3K$95.6K$116K$122K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Techstars in United States está en una compensación total anual de $121,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Techstars para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in United States es $89,250.

Otros Recursos

