Technology & Strategy
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Munich Metro Region

Technology & Strategy Ingeniero de Software Salarios en Munich Metro Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Munich Metro Region en Technology & Strategy totaliza €68.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technology & Strategy. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total por año
€68.5K
Nivel
Senior
Base
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€6.7K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Technology & Strategy?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Technology & Strategy in Munich Metro Region está en una compensación total anual de €72,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Technology & Strategy para el puesto de Ingeniero de Software in Munich Metro Region es €68,586.

Otros Recursos