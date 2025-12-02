TechnipFMC Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Colombia en TechnipFMC va desde COP 56.3M hasta COP 79.93M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TechnipFMC. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $16.1K - $19.1K Colombia Rango Común Rango Posible $14.2K $16.1K $19.1K $20.2K Rango Común Rango Posible

