El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Brazil en TechnipFMC totaliza R$185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TechnipFMC. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
TechnipFMC
Data Scientist
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total por año
$33.4K
Nivel
-
Base
$29.2K
Stock (/yr)
$0
Bono
$4.2K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en TechnipFMC in Brazil está en una compensación total anual de R$275,949. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TechnipFMC para el puesto de Científico de Datos in Brazil es R$185,082.

