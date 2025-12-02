Directorio de Empresas
Technical University of Munich
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Asistente Administrativo

  • Todos los Salarios de Asistente Administrativo

Technical University of Munich Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Germany en Technical University of Munich va desde €18.8K hasta €27.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technical University of Munich. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$24.7K - $28.6K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$21.7K$24.7K$28.6K$31.5K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Asistente Administrativo envíos en Technical University of Munich para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Technical University of Munich?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Asistente Administrativo ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Asistente Administrativo en Technical University of Munich in Germany está en una compensación total anual de €27,353. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Technical University of Munich para el puesto de Asistente Administrativo in Germany es €18,849.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Technical University of Munich

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technical-university-of-munich/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.