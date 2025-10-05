Directorio de Empresas
Tech Mahindra
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Ingeniero de Software Nivel

U2

Niveles en Tech Mahindra

Comparar Niveles
  1. U1Associate Software Engineer
  2. U2Software Engineer
  3. U3Senior Software Engineer
    4. Mostrar 1 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₹13,134
Salario Base
₹12,881
Acciones ()
₹0
Bono
₹253

₹160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹30K+ (a veces ₹300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Tech Mahindra

Empresas Relacionadas

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos