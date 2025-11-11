Directorio de Empresas
Teamworks
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

Teamworks Ingeniero de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in Canada en Teamworks totaliza CA$214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teamworks. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
Teamworks
Data Engineer
Total por año
CA$214K
Nivel
Base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bono
CA$3K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Teamworks?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Datos en Teamworks in Canada está en una compensación total anual de CA$281,847. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teamworks para el puesto de Ingeniero de Datos in Canada es CA$204,435.

