La compensación total promedio de Analista Financiero in Costa Rica en TE Connectivity va desde CRC 8.4M hasta CRC 11.5M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TE Connectivity. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $18.2K - $21.6K Costa Rica Rango Común Rango Posible $16.8K $18.2K $21.6K $23K Rango Común Rango Posible

