TD SYNNEX
TD SYNNEX Salarios

El salario de TD SYNNEX va desde $47,678 en compensación total por año para un Desarrollo Corporativo en el rango bajo hasta $179,100 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TD SYNNEX. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $155K
Analista de Negocios
$51.8K
Desarrollo de Negocios
Median $78K

Desarrollo Corporativo
$47.7K
Analista Financiero
$53.9K
Tecnólogo de la Información (TI)
$69.3K
Diseñador de Producto
$97K
Gerente de Producto
$69.8K
Gerente de Programa
$58.6K
Ventas
$50K
Ingeniero de Ventas
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$179K
Gerente de Programa Técnico
$61.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en TD SYNNEX es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TD SYNNEX es $69,345.

