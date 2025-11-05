Directorio de Empresas
Tata Motors
Tata Motors Ingeniero Mecánico Salarios en Pune Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Pune Metropolitan Region en Tata Motors totaliza ₹1.84M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Motors. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹1.84M
Nivel
hidden
Base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Motors?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Tata Motors in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹2,019,401. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Motors para el puesto de Ingeniero Mecánico in Pune Metropolitan Region es ₹882,043.

