Tata Group
  Salarios
  Gerente de Ingeniería de Software

  Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  Greater Bengaluru

Tata Group Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Bengaluru en Tata Group totaliza ₹9.42M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Group. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹9.42M
Nivel
L5
Base
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bono
₹524K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Group, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Tata Group in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹11,970,911. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Group para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Bengaluru es ₹9,253,615.

