Tata Group
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Redes

Tata Group Ingeniero de Redes Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Redes in India en Tata Group totaliza ₹1.56M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Group. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
Tata Group
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹1.56M
Nivel
-
Base
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Group?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Group, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Redes en Tata Group in India está en una compensación total anual de ₹9,372,788. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Group para el puesto de Ingeniero de Redes in India es ₹1,060,867.

