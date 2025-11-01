Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Tata Consultancy Services va desde ₹2.45M por year para C2 hasta ₹3.03M por year para C5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.02M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
Assistant Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Solution Architect
₹2.45M
₹2.45M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.39M
₹2.3M
₹0
₹98K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Arquitecto Cloud

Arquitecto de Seguridad Cloud

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Tata Consultancy Services in India está en una compensación total anual de ₹3,358,977. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹2,019,907.

Otros Recursos