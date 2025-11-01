Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en Tata Consultancy Services va desde ₹2.71M por year para C3A hasta ₹5.3M por year para C5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.25M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C3A
₹2.71M
₹2.71M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C4
₹3.47M
₹3.47M
₹0
₹0
C5
₹5.3M
₹5.3M
₹0
₹0
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Tata Consultancy Services in India está en una compensación total anual de ₹5,304,228. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹3,636,682.

Otros Recursos