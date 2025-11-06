La compensación de Ingeniero de Software in Greater Houston Area en Tata Consultancy Services va desde $90K por year para C1Y hasta $108K por year para C4. El paquete de compensación year mediano in Greater Houston Area totaliza $100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1Y
$90K
$90K
$0
$0
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$100K
$100K
$0
$0
C3A
$95K
$95K
$0
$0
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
