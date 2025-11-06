Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Canada

Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Tata Consultancy Services va desde CA$83.8K por year para C1 hasta CA$112K por year para C5. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$99.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nivel de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
IT Analyst
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad de Sitios

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Tata Consultancy Services in Canada está en una compensación total anual de CA$121,801. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$96,296.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Tata Consultancy Services

Otros Recursos