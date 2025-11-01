Tata Consultancy Services Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación de Analista de Ciberseguridad en Tata Consultancy Services va desde ₹602K por year para C1 hasta ₹2.13M por year para C3A. El paquete de compensación year mediano totaliza ₹751K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus C1Y ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C1 ₹602K ₹602K ₹0 ₹0 C2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3A ₹2.13M ₹2.13M ₹0 ₹0 Ver 4 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Tata Consultancy Services ?

