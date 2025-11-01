La compensación de Diseñador de Producto in India en Tata Consultancy Services va desde ₹705K por year para C1 hasta ₹1.53M por year para C4. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹519K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
₹705K
₹705K
₹0
₹0
C2
₹879K
₹854K
₹0
₹25K
C3A
₹1.07M
₹1.07M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
