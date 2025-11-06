Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) in Mumbai Metropolitan Region en Tata Consultancy Services totaliza ₹406K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano Tata Consultancy Services Systems Engineer Mumbai, MH, India Total por año ₹406K Nivel L1 Base ₹406K Stock (/yr) ₹0 Bono ₹0 Años en la empresa 0-1 Años Años de exp. 0-1 Años

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Tata Consultancy Services ?

