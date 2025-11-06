Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) in Mumbai Metropolitan Region en Tata Consultancy Services totaliza ₹406K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Systems Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹406K
Nivel
L1
Base
₹406K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Consultancy Services?
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Tecnólogo de la Información (IT)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹2,600,790. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) in Mumbai Metropolitan Region es ₹407,943.

Otros Recursos