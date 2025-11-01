Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Tata Consultancy Services va desde $169K hasta $231K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$181K - $219K
United States
Rango Común
Rango Posible
$169K$181K$219K$231K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Tata Consultancy Services está en una compensación total anual de $230,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $169,150.

