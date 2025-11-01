Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

Tata Consultancy Services Actuario Salarios

La compensación total promedio de Actuario in Ireland en Tata Consultancy Services va desde €33.6K hasta €46.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

€36K - €42.4K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Actuario envíos en Tata Consultancy Services para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Actuario ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Actuario en Tata Consultancy Services in Ireland está en una compensación total anual de €46,748. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Actuario in Ireland es €33,562.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Tata Consultancy Services

Empresas Relacionadas

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos