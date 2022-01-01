Tango Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Tango va desde $42,210 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $92,852 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tango. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86.4K
Analista de Datos
$66.1K
Científico de Datos
$51.7K

Operaciones de Marketing
$90.1K
Diseñador de Producto
$42.2K
Gerente de Producto
$92.9K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tango, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

