La compensación total promedio de Atención al Cliente in United States en Sycamore Partners va desde $26.2K hasta $36.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sycamore Partners. Última actualización: 9/29/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!