Swvl
Swvl Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Egypt en Swvl totaliza EGP 944K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swvl. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Total por año
EGP 944K
Nivel
L4
Base
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bono
EGP 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swvl?

EGP 7.87M

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Swvl in Egypt sits at a yearly total compensation of EGP 1,203,548. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swvl for the Ingeniero de Software role in Egypt is EGP 944,314.

Otros Recursos