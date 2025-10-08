La compensación de Ingeniero DevOps in Netherlands en Swisscom va desde €56.5K por year para Software Engineer hasta €79.8K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Netherlands totaliza €63.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swisscom. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
