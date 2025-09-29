Directorio de Empresas
Swiss Re
El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in Switzerland en Swiss Re totaliza CHF 124K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 124K
Nivel
Senior
Base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 16.8K
Años en la empresa
8 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiss Re?

CHF 134K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negocios at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Analista de Negocios role in Switzerland is CHF 124,110.

Otros Recursos