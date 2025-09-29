Directorio de Empresas
Swiss Re
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

Swiss Re Actuario Salarios

El paquete de compensación mediano de Actuario in United States en Swiss Re totaliza $157K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Total por año
$157K
Nivel
AVP
Base
$139K
Stock (/yr)
$0
Bono
$18K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiss Re?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Actuario ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Actuario at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Actuario role in United States is $159,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Swiss Re

Empresas Relacionadas

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos