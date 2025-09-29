Directorio de Empresas
Swiggy
Swiggy Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Diseño de Producto in India en Swiggy totaliza ₹83.3K por year para L9. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹65.7K - ₹78K
India
Rango Común
Rango Posible
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
₹160K

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Diseño de Producto at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹83,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Gerente de Diseño de Producto role in India is ₹60,657.

