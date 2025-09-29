Directorio de Empresas
Swiggy
Swiggy Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in India en Swiggy va desde ₹31K hasta ₹42.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹33.2K - ₹40.1K
India
Rango Común
Rango Posible
₹31K₹33.2K₹40.1K₹42.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Swiggy

