  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Swayable Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Swayable totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swayable.

Paquete Mediano
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Total por año
$225K
Nivel
Engineering Manager
Base
$225K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swayable?

$160K

Últimas Submisiones de Salario
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gerente de Ingeniería de Software na Swayable in United States situa-se numa remuneração total anual de $231,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swayable para a função de Gerente de Ingeniería de Software in United States é $225,000.

