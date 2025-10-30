Directorio de Empresas
SuperAnnotate
SuperAnnotate Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Armenia en SuperAnnotate va desde AMD 16.75M hasta AMD 23.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SuperAnnotate . Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

AMD 18.13M - AMD 21.09M
Armenia
Rango Común
Rango Posible
AMD 16.75MAMD 18.13MAMD 21.09MAMD 23.45M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en SuperAnnotate ?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en SuperAnnotate in Armenia está en una compensación total anual de AMD 23,450,603. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SuperAnnotate para el puesto de Ingeniero de Software in Armenia es AMD 16,750,430.

