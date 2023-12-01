Strapi Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Strapi oscila entre $47,923 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $80,685 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Strapi. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Gerente de Producto
$47.9K
Ingeniero de Software
$80.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$63.7K

Preguntas Frecuentes

O cargo mais bem pago reportado na Strapi é Ingeniero de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,685. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Strapi é $63,700.

