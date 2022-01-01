Directorio de Empresas
STORD
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

STORD Salarios

El salario de STORD va desde $134,325 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $271,350 para un Jefe de Gabinete en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STORD. Última actualización: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $167K

Ingeniero de Software Full-Stack

Jefe de Gabinete
$271K
Científico de Datos
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Producto
$202K
Gerente de Programa Técnico
$134K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En STORD, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en STORD es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $271,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en STORD es $167,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para STORD

Empresas Relacionadas

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos