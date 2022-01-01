STORD Salarios

El salario de STORD va desde $134,325 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $271,350 para un Jefe de Gabinete en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STORD. Última actualización: 10/26/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En STORD, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
