Steward Health Care
Steward Health Care Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Steward Health Care va desde $102K hasta $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Steward Health Care. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$117K - $133K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$117K$133K$148K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Steward Health Care?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Steward Health Care in United States está en una compensación total anual de $148,090. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Steward Health Care para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $101,655.

Otros Recursos