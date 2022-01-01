Directorio de Empresas
Standard Cognition
Standard Cognition Salarios

El rango de salarios de Standard Cognition oscila entre $130,650 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $316,575 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Cognition. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $190K
Científico de Datos
$131K
Gerente de Ingeniería de Software
$317K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Standard Cognition, las Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Standard Cognition is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $316,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Cognition is $190,000.

