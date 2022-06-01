Directorio de Empresas
Sportradar
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Sportradar Salarios

El salario de Sportradar va desde $84,253 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $136,518 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sportradar. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $93.6K
Analista de Negocios
$133K
Científico de Datos
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
$84.3K
Gerente de Programa
$93.9K
Gerente de Proyecto
$96.5K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Sportradar es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $136,518. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sportradar es $95,220.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sportradar

Empresas Relacionadas

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos