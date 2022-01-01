Splice Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Splice va desde $124,375 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $251,250 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splice. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $139K
Gerente de Producto
Median $160K
Desarrollo de Negocios
$251K

Analista Financiero
$124K
Marketing
$235K
Diseñador de Producto
$220K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Splice es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $251,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splice es $190,072.

Otros Recursos