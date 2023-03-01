Directorio de Empresas
Splashtop
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Splashtop Salarios

El salario de Splashtop va desde $21,377 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $39,260 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splashtop. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Asistente Administrativo
$21.4K
Ventas
$34.6K
Analista de Ciberseguridad
$30.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$39.3K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Самая высокооплачиваемая позиция в Splashtop — Ingeniero de Software at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $39,260. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splashtop составляет $32,508.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Splashtop

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Tesla
  • PayPal
  • Coinbase
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos