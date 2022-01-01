Splash Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Splash va desde $76,373 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $184,075 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splash. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Éxito del Cliente
$111K
Gerente de Producto
$184K
Ingeniero de Software
$76.4K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Splash is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splash is $111,440.

