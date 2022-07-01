Splash Financial Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Splash Financial va desde $180,000 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $240,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splash Financial. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $240K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $180K
Tecnólogo de la Información (TI)
$221K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Splash Financial es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $240,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splash Financial es $221,100.

