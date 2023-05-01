Directorio de Empresas
Spire Global
Spire Global Salarios

El salario de Spire Global va desde $94,186 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $166,165 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spire Global. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Control
$108K
Ingeniero de Software
$94.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$143K

Gerente de Programa Técnico
$166K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Spire Global es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $166,165. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Spire Global es $125,494.

Otros Recursos