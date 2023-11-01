Directorio de Empresas
Spiral Scout
Spiral Scout Salarios

El salario de Spiral Scout va desde $59,405 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $107,185 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spiral Scout. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Analista de Negocios
$59.4K
Gerente de Proyecto
$61.5K
Ingeniero de Software
$107K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Spiral Scout es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $107,185. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Spiral Scout es $61,511.

