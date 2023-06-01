Ver Puntos de Datos Individuales
Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.
