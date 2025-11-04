Directorio de Empresas
Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in France en Sopra Banking Software va desde €76.8K hasta €107K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sopra Banking Software. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

€83.3K - €101K
France
Rango Común
Rango Posible
€76.8K€83.3K€101K€107K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sopra Banking Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Sopra Banking Software in France está en una compensación total anual de €107,304. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sopra Banking Software para el puesto de Gerente de Producto in France es €76,778.

Otros Recursos