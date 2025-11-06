SoftServe Ingeniero de Software Salarios en Ukraine

La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en SoftServe va desde UAH 420K por year para L1 hasta UAH 2.74M por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Ukraine totaliza UAH 2.13M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 ( Nivel de Entrada ) UAH 420K UAH 420K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.35M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Ver 1 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

