La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en SoftServe va desde UAH 420K por year para L1 hasta UAH 2.74M por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Ukraine totaliza UAH 2.13M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título