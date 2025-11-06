La compensación de Ingeniero de Software in Bulgaria en SoftServe va desde BGN 59.3K por year para L2 hasta BGN 61.9K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Bulgaria totaliza BGN 57.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
