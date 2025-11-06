SoftServe Ingeniero de Software Salarios en Bulgaria

La compensación de Ingeniero de Software in Bulgaria en SoftServe va desde BGN 59.3K por year para L2 hasta BGN 61.9K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Bulgaria totaliza BGN 57.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 ( Nivel de Entrada ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.3K BGN 56.3K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.9K BGN 61.9K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( BGN ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

