SoftServe Analista de Negocios Salarios en Poland

La compensación de Analista de Negocios in Poland en SoftServe totaliza PLN 209K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 211K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L4 PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 Ver 1 Más Niveles

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

¿Cuál es el cronograma de consolidación en SoftServe ?

