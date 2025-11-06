Directorio de Empresas
SoftBank
SoftBank Ingeniero de Software Salarios en Japan

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Japan en SoftBank totaliza ¥5.89M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftBank. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total por año
¥5.89M
Nivel
L3
Base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bono
¥2.54M
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en SoftBank in Japan está en una compensación total anual de ¥14,567,298. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SoftBank para el puesto de Ingeniero de Software in Japan es ¥3,573,168.

